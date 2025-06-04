◆第６６回宝塚記念・Ｇ１（６月１５日、阪神競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝６月４日、栗東トレセンファン投票１位のベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）が、１週前追い切りを消化した。モンシュマン（４歳２勝クラス）、ベラジオボンド（４歳３勝クラス）との３頭併せで最後方から。内を回って直線に向くと一杯に追われ、６ハロン８０秒４―１１秒０でベラジオボンドと併入した。