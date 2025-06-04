ソフトボール女子で五輪２大会金メダルのレジェンド・上野由岐子投手（ビックカメラ高崎）は４日までに実業団デビュー２５周年を記念したＴシャツを発表した。デザインはグラブを身につけた上野が、中心にプリントされており、ビックカメラのサイトで販売される。上野は九州女子（現・福岡大付若葉高）を卒業後の２００１年に実業団・日立高崎（現・ビックカメラ高崎）に入団した。その間、日本代表として０４年アテネ五輪銅、