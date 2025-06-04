楽天ペイがApple Watch対応 楽天ペイメントは4日、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」について、Apple WatchとiPhoneのウィジェット機能に対応したと発表した。 Apple Watchにアプリを入れると、Apple Watchの画面上にバーコードを表示でき、スムーズに決済できる。 Apple Watchでのバーコード表示は、楽天ペイのバーコードとQRコード、楽天ポイント