◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（４日・Ｇタウン）巨人は４日、イースタン・ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。先発は山田龍聖投手。３月から５月末までウエスタン・リーグのくふうハヤテに派遣され、先発として９登板で２勝２敗、防御率１・７９をマーク。巨人に復帰後初登板初先発で、喜多隆介捕手とバッテリーを組む。打線では坂本勇人内野手が「３番・ＤＨ」で先発出場。５月２８日のロッテ戦（ロッテ浦和）以来の実