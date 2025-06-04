【モデルプレス＝2025/06/04】元フィギュアスケート選手で現在はタレントとしても活動する浅田舞が3日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。【写真】浅田舞、大胆肌見せドレス姿◆浅田舞、美ボディライン披露ワンショルダーの黒いドレスを着用した浅田。ドレスのシルエットから美しいボディラインが際立っている。投稿では「雨音に耳を澄ませる時間も、悪くないと思える季節がやってきました。空気にほんの少し湿り