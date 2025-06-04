【モデルプレス＝2025/06/04】Snow Manの佐久間大介が3日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーの偽アカウントについて注意喚起を行った。【写真】Snow Man佐久間大介、錬磨された肉体美◆Snow Man佐久間大介、メンバーの偽アカウントに注意喚起この日「拡散希望」と前置きし、「佐久間以外のSnow Manメンバーが、X（旧Twitter）で個人アカウントを作りましたら、このアカウントで佐久間が、最速でフォロー＆大々的に宣伝します