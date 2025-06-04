【モデルプレス＝2025/06/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた村谷はるなが2日、自身のTikTokを更新。ピンクボブ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」美女の奇抜ヘアスタイル◆村谷はるな、ピンクヘアで雰囲気一変村谷は「『いつだって究極の選択』のシーズン2に出演させていただきました！ぜひ見てね」とショートドラマへの出演を知