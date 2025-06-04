熊本市の開新高校が、JR九州の駅やその周辺のにぎわいづくりに協力するパートナー校に決まり3日、認定証の授与式がありました。 JR九州熊本支社は、県内の駅や沿線の魅力向上のため、これからの熊本を担う生徒たちと連携する｢にぎわいづくりパートナー校｣を募集しています。開新高校が初めてのパートナー校に決まり3日、認定証が授与されました。■倉本茉奈さん(3年生)「本校の生徒や周辺