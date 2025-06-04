立憲民主党の笠浩史国対委員長は4日の党会合で、選択的夫婦別姓制度を導入する法案の審議を巡り「来週のしかるべき時期に採決し、可決して衆院を通過させ、成立への道筋を付けることができるように全力を挙げたい」と述べた。