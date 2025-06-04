トランスジェンダーのタレント、ハ・リスが、韓国の新大統領・李在明（イ・ジェミョン）氏への支持を公に表明した。【画像】ハ・リス、性転換・結婚・離婚を語るハ・リスは6月4日午前、自身のインスタグラムに「李在明大統領、当選おめでとうございます。国民が幸せに暮らせるよう、最善を尽くしてください。ファイティン！！」というメッセージとともに写真を投稿。（写真提供＝OSEN）李在明氏（写真提供＝OSEN）ハ・リス公開され