Jihoon LeeHyunjoo JinCynthia Kim[ソウル ４日 ロイター] - 韓国で４日、革新系最大野党「共に民主党」の李在明・前代表が大統領に就任した。与党の事情に詳しい複数の関係者によると、米国との貿易協議において新政権は隣国である日本と中国の出方をにらみつつ、交渉上の優位性を確保するための時間稼ぎを図るとみられる。韓国では通常２カ月の政権移行期間が設けられるが、李氏は４日未明に選挙管理委員会によって大統