熊本市の企業3社がノリ入札会で落札した金額がギネス世界記録に認定され3日、熊本市中央区で認定証の贈呈式が行われました。 ｢オークションで落札された最も高額な板海苔｣として、今年2月4日付でギネス世界記録に認定されたのは、加工ノリの製造･販売を行う｢風雅｣と｢有明のり研究所｣、乾ノリ卸業の通宝の3社です。3日はギネスの公式認定員から認定証が手渡されました。 3社は、今年2月に行われた県漁連のノリ入札会で