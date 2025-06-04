[３日 ロイター] - 米ディスカウントストアチェーンのダラー・ゼネラルは３日、今年度通期（２０２５年２月─２６年１月）の既存店売上高伸び率予想を１．２─２．２％から１．５─２．５％に引き上げた。１株利益予想レンジの下限も５．１０ドルから５．２０ドルに上方修正した。上限は５．８０ドルに据え置いた。トランプ米大統領が打ち出した関税措置や根強い物価高を受け、低価格を売りとするダラー・ゼネラルが集客力を高