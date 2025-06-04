Image: Karlis Dambrans / Shutterstock.com Google（グーグル）のスマートフォンPixelシリーズ。今年はPixel 10シリーズのリリースが期待されています。去年のPixel 9では、例年よりも2ヶ月早い8月の発表となりましたが、どうやら今年もそのスケジュールで行くようです。8月20日？ネタ元のAndroid Headlinesが独自に入手した情報によれば、スマホ新モデル発表会Made by Googleが、8月20日（