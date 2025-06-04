浜松市の市道から東名高速に車を転落させ児童を残して逃走し、無免許運転などの疑いで逮捕された男が6月4日、送検されました。 【写真をみる】送検される容疑者の男を乗せた車と事故現場＝浜松市 無免許運転などの疑いで送検されたのは、自称・静岡県御前崎市の無職の男（47）です。男は6月1日午後1時半頃、浜松市中央区の市道から無免許で児童2人を乗せて運転していた車を東名高速の上り線に転落させる事故を起こしたにもかかわ