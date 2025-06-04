6月3日の肌寒さから一転、4日の静岡県内は気温が大幅に上がる見込みです。静岡市では31℃と真夏日が予想されていて熱中症への注意、警戒が必要です。 【写真を見る】「寒暖差大きく体にきている」肌寒さ一転、4日は静岡市で31℃予想 熱中症に注意、警戒必要 ＜荻野旦記者＞ 「午前10時すぎの静岡市内です。あちらの温度計は26℃を示しています。静岡市ではこのあとも気温が上がり続け、真夏日になると予想されています」 4日