歌手・俳優の香坂みゆき（62）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。「梅仕事 季節はあっという間に巡ってくる〜」と、梅仕事をしたことを報告した。【写真】「とっても素敵」「夏に最高ですね」香坂みゆきの手作り”梅酢シロップ「梅干しは私にはハードルが高いので ぐぅーーーーーっとハードル下げて」と、青梅で梅酢シロップを作ったそう。投稿では「今年のと去年の残り」と2つ並んだ梅酢シロップの瓶の写真を紹介し、