歌手の藤あや子（64）が3日、自身のインスタグラムを更新。「Happy birthday マルオレ 本日6月3日めでたく6歳になりました」と明かし、愛猫で保護猫のマルくん、オレオちゃんのお祝い2ショットを公開した。【写真】「ケーキの前でお利口さんニャ」「可愛い〜」6歳を迎えたマルくん＆オレオちゃん※3ショットは2枚目「生後1ヶ月でうちの子になりましたが これまで大きな病気もなく健やかに成長してくれました」とすくすくと育