「マリナーズ−オリオールズ」（３日、シアトル）マリナーズの先発、ジョージ・カービー投手が五回、痛烈なピッチャーライナーを右顔面に受けるアクシデントがあった。１−１の五回、１点を勝ち越され、なお２死一、三塁でオリオールズ・ウリアスの痛烈な打球が、投げ終えた直後のカービーの右頬付近を直撃した。打球は一塁方向に転がり、一塁手が処理してベースを踏みアウトになった。カービーの口の右端からあごにかけて血