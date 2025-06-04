経営者が直接指導 ─青木さんは第10代東京NBC会長に就任しましたね。抱負から聞かせてください。 青木NBCが設立された1980年代と今とでは環境が大きく変わりました。トランプ米国大統領をはじめとする国際情勢の変化もありますが、多くの起業家が目指す上場に関して言えば、東京証券取引所の基準が厳しくなり、ベンチャー企業が上場を果たすことがより難しくなりました。 東証や名古屋証券取引所といっ