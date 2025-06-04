「ARCAM SA45」 ハーマンインターナショナルは、ARCAMのRadiaシリーズより、ストリーミングアンプ「ARCAM SA45」と「ARCAM SA35」、ストリーミングプレーヤー「ST25」を、6月20日に発売する。価格はSA45が698,500円、SA35が495,000円、ST25が220,000円。 近年、音楽ストリーミングサービスが急速に拡大。日本レコード協会が発表した2024年の年間売上実績では