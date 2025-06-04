警視庁捜査一課の警部の男が、火災調査のために訪れた住宅で現金約300万円を盗んだとして逮捕された事件で、警部が別の住宅でも現金を盗んだとして再逮捕されました。窃盗の疑いで再逮捕されたのは、警視庁捜査一課火災犯捜査の警部、政野亮二容疑者（51）です。警視庁によりますと、政野容疑者は2024年1月、東京・港区赤坂の住宅で、現金約290万円を盗んだ疑いがもたれています。この住宅では一人暮らしの女性（70代）が死亡する