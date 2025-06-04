JR小海線で運行されている観光列車「HIGH RAIL 1375（ハイレール・イチサンナナゴ）」が、この夏も期間限定で運転されることが明らかになりました。この列車は、全国のJR線の中で最も標高が高い所を走行することから「天空にいちばん近い」をコンセプトにしている人気の観光列車で、八ヶ岳の美しい景色や満天の星空を車窓から楽しむことができます。参考）天空に最も近いJR小海線の人気観光列車「HIGH RAIL 1375」に乗り グルメ･ワ