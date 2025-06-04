藤井聡太棋聖に杉本和陽六段が挑むヒューリック杯第96期棋聖戦五番勝負（主催：産経新聞社、日本将棋連盟）は、第１局が６月３日（火）に栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われました。対局の結果、三間飛車対居飛車穴熊の対抗形から抜け出した藤井棋聖が144手で勝利。熾烈な玉頭戦を制して防衛に向け好スタートを切りました。○杉本調の玉頭戦藤井棋聖は永瀬九段の挑戦を退けて防衛を果たした名人戦第５局（茨城県古河市）か