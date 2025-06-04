by 李 季霖台湾の半導体企業のTSMCは2024年に、日本の熊本県に第2工場を建設し2027年末までに操業を開始する計画を発表していますが、着工は遅れています。同社の魏哲家CEOはこの問題の原因について、交通渋滞が理由だと説明しました。ＴＳＭＣ熊本県拠点拡張の遅れ、交通渋滞悪化を指摘−魏哲家ＣＥＯ - Bloomberghttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-06-03/SX9NA3DWRGG000TSMC’s expansion in southwest Japan face