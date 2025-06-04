○A：Apple Intelligenceの「作文ツール」を使います。ビジネス向けだけでなく、さまざまな指定をして書き直すことができます本連載の前回記事では、Apple Intelligenceの「作文ツール」の基本操作と、作文ツールのうち「校正」の使い方を紹介しました。今回は、文章を書き直す機能を使ってみます。○まず、作文ツールの使い方をおさらい書き直す機能を使う前に、前回記事の繰り返しになりますが、作文ツールを使い始める方法をお