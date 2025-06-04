【モデルプレス＝2025/06/04】女優の桐谷美玲が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で俳優の三浦翔平の誕生日を祝う様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】桐谷美玲＆三浦翔平夫妻の豪華自宅◆桐谷美玲、夫・三浦翔平の誕生日祝福同日37歳の誕生日を迎えた三浦。桐谷は「0時になった瞬間に何故か横に飛んでた37才 おめでとう！」と三浦のアカウントを添え、自宅で三浦がジャンプする様子を披露した。この投稿に