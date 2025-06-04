女優の前田敦子が、4日までに自身のインスタグラムを更新。洗練された私服コーデを披露し、フォロワーから「黒い天使」「かっこよすぎ」といった声が寄せられている。【別カット】「黒い天使」「かっこよすぎ」前田敦子の私服黒コーデ（10枚）投稿されたのは、石段と細道のあるロケーションなどで撮影された全11枚の私服ショット。前田は黒を基調としたスタイリッシュなコーディネートに、差し色として鮮やかな橙色系のバッグ