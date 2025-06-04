【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「私たちME:Iの愛すべきリーダーMOMONAちゃんの晴れ舞台を見届けるために、サプライズでみんなで来ちゃいました！」（ME:I・SHIZUKU） 映画『リロ＆スティッチ』（6月6日公開）より、ハンカチ必須の“号泣上映会”を実施。スティッチ役の山寺宏一、リロの姉・ナニ役のMOMONA（ME:I）、リロとナニ姉妹を温かく見守るデイヴィッド役・中村海人（Travis Japan）ら豪華日本版