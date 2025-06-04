女優の志田未来が４日までに、自身のＳＮＳを更新。女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のライブに“参戦”したことを報告した。志田はインスタグラムに「『ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ３ｒｄＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ超めでたいライブ-さん-』昨年の全国ツアー初日で、さいたまスーパーアリーナの発表を聞くことができ、ついに！！この日がきた」と記し、満面の笑みを浮かべてライブグッズのタオルを広