俳優の飯島直子（57）が2日、自身のインスタグラムを更新。「昨夜は なにやら若者に人気のコンサートへ姉が出かけており義兄と姪っ子に誘われ近所の焼肉屋さんへ」と明かし、家族時間のオフショットを公開した。【写真】「癒しの時間 最高ですね」焼き肉を楽しむ飯島直子の義兄＆姪っ子※6、7枚目「焼肉もおいしくとても良い時間でした」と振り返り、ボリューミーな焼き肉やジョッキを握っている義兄、スマホを見る姪っ子の