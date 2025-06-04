メ～テレ（名古屋テレビ） 4日未明、名古屋市中川区で道路にいた男性が車にはねられ死亡しました。 午前0時半ごろ、中川区高畑2丁目の市道で、道路上にいた男性が乗用車にはねられました。 男性は守山区の会社役員、加藤宏規さん（49）で、近くの病院に運ばれましたが、事故から約1時間後に多発性外傷で死亡しました。 警察は乗用車を運転していた港区の会社員の男（35）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました