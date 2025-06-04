「PowerA(TM)」は、任天堂が発売する『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』デザインの、Nintendo Switch(TM)に対応するコントローラーを2025年6月27日に発売します。 PowerA(TM)『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』デザインコントローラー 市場想定価格：8,800円(税込)サイズ：W112×D153×H63(mm)質量：250g適合性：Nintendo Switch／Nintendo Switch(有機ELモ