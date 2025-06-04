「まさか、こんなものまで完璧とは…」。 【写真】よくできてます！新聞紙で作られた特製手提げ袋 感激の投稿がSNSで13万以上のいいねを集め、話題を呼んでいる。 投稿者がフリマで購入したのは針山。だがこれほどまでに注目されたのは、商品の魅力に加えて、持ち帰り用の手提げ袋の完成度ゆえだった。 新聞紙で作られた手作りのバッグには底マチがあり、さらに新聞紙を重ねて補強され、文字の見出しも幅にぴったり合わせて丁