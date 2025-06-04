参院本会議で改正労働施策総合推進法などが可決、成立し、一礼する福岡厚労相＝4日午後顧客や取引先が理不尽な要求をするカスタマーハラスメント（カスハラ）から労働者を保護するため、全企業に対策を義務付ける改正労働施策総合推進法などが4日、参院本会議で可決、成立した。女性が活躍できる社会に向け、管理職に占める女性比率などの公表も義務化する。カスハラ関連は2026年中の施行を目指す。企業だけでなく自治体にも対