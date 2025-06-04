改正公益通報者保護法が可決、成立した参院本会議＝4日午前告発者の保護を強化する改正公益通報者保護法が4日の参院本会議で可決、成立した。内部通報者に報復として解雇や懲戒処分を行った場合、事業者側に対する刑事罰を導入したのが柱で、報復を抑止し、通報への適切な対応を進めることが狙い。不当な配置転換を罰則対象に含めるよう求める意見もあったが見送られた。2027年までに施行され、施行後3年をめどに制度を見直す。