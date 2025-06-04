6月4日にレーベル移籍第1弾シングルをリリースした男女混成5人組バンド・ゴホウビが、リリースと同時に結成7周年記念のワンマンライブ「GOHOBI 7TH ANNIVERSARY ONEMAN LIVE "BITTERSWEET BIRTHDAY"」を、11月14日に代官山SPACE ODDで開催することを発表。ライブチケットの抽選先行販売を開始した。ゴホウビは、2018年にcodyとスージーを中心に結成、デビュー前よりタイアップ獲得やタワクルランキング入りを果たし、2023年にメジ