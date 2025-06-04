とちぎテレビ 群馬県警館林署は３日、勤務先の公立高校で生徒１１人の国家資格試験の受験料あわせて、およそ１０万円を着服したとして業務上横領の疑いで足利市山下町の実習講師、真藤寛徳容疑者(33)を逮捕しました。 警察によりますと受験料が未払いだったため11人の生徒全員が試験を受けられなかったと いうことです。