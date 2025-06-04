とちぎテレビ 栃木銀行は来年度から新入行員の初任給を一律２万円引き上げると３日、発表しました。 引き上げ後は大学卒業者が２７万円、短大・専門学校の卒業者が２５万５千円、高校卒業者が２４万５千円となります。 栃木銀行では職員の成長や活躍につなげ地域の課題解決や持続的な発展に貢献していくとしています。