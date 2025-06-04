韓国の第21代大統領選で敗北した、保守系与党「国民の力」の金文洙（キム・ムンス）前雇用労働相（73）が、Netflix（ネットフリックス）で世界的に人気を集めたドラマ「おつかれさま」のポスターをパロディー化して批判を受けた。韓国メディアが4日までに報じた。主人公の男女が、学生服とジャージー姿で花畑に手をつないで立っている写真と同じ構図で、金文洙候補と夫人が登場。韓国メディアのマイデーリーは4日「Netflix関係者は