AI議事録サービス「Notta」から、新たなハードウェア製品『Notta Memo』が登場。6月15日より予約販売がスタートする。 【画像】超薄型コンパクトなAIボイスレコーダー『Notta Memo』 『Notta Memo』は、会議や商談、電話などの音声を高音質かつ手軽に記録できるボイスレコーダーで、「Notta」とシームレスに連携。ユーザーは場所やデバイスを選ばずに、いつ