近鉄バスは、大阪阿倍野橋駅と大阪・関西万博会場を結ぶシャトルバスを、7月1日から増便する。大阪阿倍野橋駅発が4便、大阪・関西万博会場発が1便増便となる。同日からは、一度に購入可能な人数が8名までとなるほか、払い戻し期限が乗車前日までとなる。片道運賃は1,200円、小人同額。この他に、5月22日から大阪上本町駅発を5本増便している。