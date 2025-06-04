名古屋市の住宅街にある公園に現れ、きのう（3日）捕獲された国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」が山に放されました。 【写真を見る】名古屋に現れた「ニホンカモシカ」昨夜山に放される 獣医が健康状態に問題ないと確認 きのう午後、麻酔銃を使って捕獲されたニホンカモシカは、1歳から2歳とみられるメスで、捕獲された後、獣医の診察で健康状態に問題がないと確認され、昨夜、生息地とみられる山に放されました。名古屋市は