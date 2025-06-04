去年９月、山形市内で少女が連れ去られ、その後遺体で発見された事件で、少女の自殺を手助けした疑いで再逮捕された男がきょう、山形地方検察庁に身柄を送られました。 【画像】遺体発見現場 自殺ほう助の疑いで再逮捕され、きょう送検されたのは、福島市の無職、岸波弘樹（きしなみ・ひろき）容疑者（３６）です。 警察などによりますと、岸波容疑者は、去年９月、上山市内で、山形県内の１０代の少女の自殺を手助けした疑い