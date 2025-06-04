記者会見するNST新潟総合テレビの酒井昌彦社長（右）ら＝4日午後、新潟市CM制作費の架空計上で約11億円の所得隠しを関東信越国税局から指摘されたフジテレビ系列の「NST新潟総合テレビ」は4日、新潟市中央区の本社で記者会見を開いた。酒井昌彦社長は「制作会社に支払ったほとんどが元社員の親族名義の会社に流れていたことが税務調査で分かった」と説明。「視聴者、取引先の皆さまにご心配やご面倒をおかけしていることを改めて