３日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」では、大学お笑いが選んだ好きな芸人をランキング発表。１位に選ばれた芸人にスタジオがどよめいた。この日は「大学お笑い」がテーマとあって、青学大のお笑いサークル出身の真空ジェシカ・ガクは学生当時は「正直カリスマではありました大学の時。大会でめっちゃ優勝したりとか」と自信満々。一方で狩野英孝は、他のライバル達を見渡し「ファイナリストが多いから」と自信喪失