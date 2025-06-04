【機動戦士Gundam GQuuuuuuX】 放送開始日：毎週火曜24時29分～ 放送局：日本テレビ系30局ネット 最速配信：Prime Videoにて毎週水曜1時～ アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」について、第9話「シャロンの薔薇」のキャラクター及びメカ情報が解禁された。 今回解禁されたのは、カバスの館に在籍している女性「ララァ・スン」や、館で小間使い