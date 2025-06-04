ジューン・スキッブが93歳で映画初主演を果たし、オレオレ詐欺師に立ち向かうテルマおばあちゃんの奮闘を描いたコメディー映画『テルマがゆく！93歳のやさしいリベンジ』が、6月6日から全国公開される。本作でテルマと仲がいい孫のダニエルを演じたフレッド・ヘッキンジャーに話を聞いた。−まずこの映画への出演の経緯から伺います。この映画に関わるきっかけは、監督のジョシュ・マーゴリンがジューン・スキッブ向けに当て