スマホ1台で人生が変えられるかも？今、最高にライブ配信業界が活気づいている。『 最強の副業ライバー社長が教える、ゼロから月100万円を稼ぐライブ配信術 』（ワニブックス）では、配信未経験からスタートし、月収数百万円を超えるトップライバーへと上り詰めたライバー社長・桜川シュウ氏が、配信時間・見せ方・メンタル管理・ギフトの受け取り方など、ライブ配信で成功するために必要な50個の法則を初公開している。 背景