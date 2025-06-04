この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 息子がコップだと思ったものは… 就学前の子どもが自分でやりたいと言ったら、できるのか不安になりつつも、やらせてみようと思うこともありますよね。また、時には親が予想も